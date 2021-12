Cercle Brugge en KV Oostende niet akkoord met beslissing om bezoekende fans niet toe te laten: “Alsof je voor twee dieven de hele winkelstraat sluit”

Cercle Brugge speelt eind deze maand de stadsderby en is het alvast niet eens met de éénzijdig genomen beslissing van de Pro League

“Wij zijn hierover nooit gecontacteerd en vinden het vreemd dat alle ploegen nu worden bestraft voor de baldadigheden van enkelingen. Ik verneem dat er op Standard voor zo’n geladen derby tegen Charleroi te weinig stewards ter beschikking zouden zijn geweest. Waarom moeten alle Belgische fans hier het slachtoffer van worden? Ik had al contact met meerdere collega’s zoals de buren van KV Oostende. Ook zij stellen zich vragen.”

Op tweede kerstdag speelt Cercle als thuisploeg de stadsderby tegen Club. Zonder bezoekende fans wordt dat een streep door de rekening van de Vereniging. “Inderdaad, ik schat dat dit al gauw over een paar honderdduizend euro zal gaan”, aldus Goemaere. “Maar daar gaat het ons niet alleen over. Wel over de veiligheid, waarbij ik de bezoekende fans liever gecontroleerd in het stadion heb, dan ongecontroleerd voor de poort of in de woonwijk errond. Onbegrijpelijk dat men hier niet meer over heeft nagedacht. Dit is een beslissing die snel en onder druk werd genomen om de politieke druk tegemoet te komen. Opnieuw een gemiste kans voor de Pro League”.

© BELGA

Ook bij KV Oostende reageert men verbolgen op de beslissing om geen bezoekende fans meer in de Belgische stadions toe te laten tot het einde van het jaar. “Dit is alsof er twee dieven zijn betrapt in een winkelstraat en je dan maar beslist om alle winkels te sluiten in plaats van die dieven op te pakken”, zegt KVO-COO Thorsten Theys. “Dit is nog maar eens een bewijs van het dubieuze beslissingsproces en het gebrek aan oordeelkundig vermogen binnen de Pro League. Je leest altijd maar dat er een beslissing is genomen door de Pro League. De mensen denken dan dat het gaat om álle clubs, maar weten niet dat de meeste beslissingen worden doorgeduwd door een klein groepje. KV Oostende is dat ondertussen gewend. Maar hoe dommer en ernstiger de beslissingen, hoe meer het ons irriteert.”

KVO moet op 18 december op bezoek bij Beerschot, zonder supporters.