Afscheid van 103-jarige Marieke

De 103-jarige Marieke Scheepers is zaterdag zachtjes in haar slaap overleden. — © frmi

Marie Scheepers is thuis zachtjes in haar slaap overleden. Ze werd 103 jaar en was daarmee de op één na oudste Heersenaar, na Agnes Vanderbemden (104).

Marie Scheepers, Marieke voor de vrienden en buren, werd op 20 februari 1918 geboren op de ‘Geitenberg’ in Heers. Als oudste dochter van Ignatius Scheepers en Adrienne Corswarem stamde ze uit een sterk geslacht. Haar enige zus Madeleine stierf in 2016 op 96-jarige leeftijd. Het leven spaarde Marieke niet. In 1940 trouwde ze met Jozef Christoleijns, maar ze verloor hem zes jaar later aan tuberculose. Marieke bleef alleen achter met dochter Alice. In 1955 hertrouwde ze met Charles Missotten en samen kregen ze een zoon. Maar ook Charles overleed in 1981 na een hartstilstand. Marieke bleef altijd in de Helena Wijnantslaan wonen, in het trouwe gezelschap van haar poezen en zoon Willy. Die laatste stond haar de laatste jaren dag en nacht bij, ook toen Mariekes gezondheid stelselmatig achteruit ging. Zaterdagmorgen sliep ze vredig in.

De uitvaartplechtigheid vindt nu vrijdag (10 december) in intieme kring plaats in de aula van uitvaartcentrum Orye in Borgloon. (frmi)