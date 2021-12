Al 18 omikronbesmettingen in ons land: “In realiteit zijn het er veel meer”

“Momenteel hebben we weet van 18 bevestigde gevallen. Maar we hebben er ook nog een aantal die bijna geconfirmeerd zijn. Daar zijn we 95 procent zeker van”, zegt Van Ranst. En dat is waarschijnlijk nog een onderschatting van het werkelijke aantal. “Dat is gegarandeerd zo. In het begin kijk je vooral naar clusters en ga je daarbinnen op zoek naar bijkomende gevallen. Maar we weten dat er ook gevallen zijn waar nooit stalen van genomen zullen worden. Dat zijn dan bijvoorbeeld jonge mensen die niet ziek genoeg zijn. Het zijn er in werkelijkheid dus zeker veel meer.”

Het zijn ook zeker niet enkel teruggekeerde reizigers. Die fase zijn we volgens Van Ranst al voorbij. In de tweede fase spreek je dan over contacten van teruggekeerde reizigers, zegt de viroloog.

Momenteel is het nog te vroeg om voorspellingen te doen. Het is onmogelijk te zeggen waar we met de omikronvariant zitten tegen kerst bijvoorbeeld. “Als we verder zitten, dan kunnen we wel extrapoleren. Maar daar is het nu nog te vroeg voor”, zegt Van Ranst. Wat wel zeker is, is dat de cijfers sterk omhoog zullen gaan. “Ze stijgen exponentieel. Net zoals in andere landen. Daar gaat de grafiek ook steil omhoog.”

Dan zal ook de rapportering veranderen. Momenteel kunnen we nog dagelijkse updates geven over het aantal gevallen. Zo waren er op 1 december nog maar twee gevallen. Een dag later was er sprake van vier gevallen in ons land. Op 3 december waren dat er vijf en op 4 december waren dat er negen. “Nu zijn het nog dagelijkse updates. Binnenkort zullen dat er waarschijnlijk wekelijkse worden en in een later stadium zullen we beginnen spreken van een percentage van de positieve testen.”

Maar bij de eerste paar procenten zie je die stijging niet echt, zegt Van Ranst. “Maar de stap van 50 naar 100 procent, kan op enkele dagen gebeuren. Zo werkt dat bij exponentiële stijgingen.”

Waterpolo

De Koninklijke Belgische Zwembond (KBZB) bevestigt dat twee waterpolospeelsters tijdens dat toernooi besmet raakten met de omikronvariant. De zwembond beklemtoont dat het toen nog om een onbekende variant ging en beide speelsters meteen in isolatie zijn gegaan “waarna niemand van hun gezin verder besmet is geraakt”.

Daarnaast stelt de zwembond dat alle voorzorgsmaatregelen werden gevolgd en het organisatiecomité meteen werd ingelicht, zodat de andere deelnemende ploegen op de hoogte werden gesteld. “Het is zeer ongelukkig dat deze besmetting is gebeurd, maar het gaat hier niet om nalatigheid. Het team en de speelsters hebben meteen hun verantwoordelijkheid opgenomen”, klinkt het.

(sgg)