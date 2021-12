Belgian Lions openen Eurobasket tegen Georgië

De Belgian Lions zullen op 1 september het EK in Tbilisi openen tegen Georgië. Het EK, dat door de coronapandemie met één jaar werd uitgesteld, gaat door van 1 tot 18 september 2022 in Georgië, Italië (Milaan), Tsjechië (Praag) en Duitsland (Keulen/Berlijn). De eindfase wordt in de Duitse hoofdstad Berlijn betwist.

De Belgian Lions kwalificeerden zich vorig jaar voor de vijfde opeenvolgende keer voor een Eurobasket. Het beste resultaat was in 2013 toen Axel Hervelle en zijn ploegmaats in Slovenië op de negende stek eindigden.

Bondscoach Dario Gjergja wil zich met zijn hongerige selectie van Belgian Lions op het EK van 2022 plaatsen voor de kwartfinales. De loting was echter zwaar voor Sam Van Rossom en co. De Lions zitten in poule A met naast gastland Georgië, ook wereldmachten als Spanje, Rusland en Turkije. Ook het niet te onderschatten Bulgarije zit in de groep. De top 4 van de vier poules van zes zijn geplaatst voor de 1/8ste finales.

De Belgian Lions openen op 1 september 2022 tegen Georgië. Op 3 september is er de clash met Rusland.

Kalender Belgian Lions Eurobasket 2022

1 september: België-Georgië3 september: België-Rusland4 september: België-Spanje6 september: België-Turkije7 september: België-Bulgarije