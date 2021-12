Vlaamse Energieleverancier is failliet

Het gerucht loopt al een tijdje dat het slecht ging. Maar nu is het doek definitief gevallen over de Vlaamse Energieleverancier. De hoge energieprijzen van de jongste weken en maanden hebben het bedrijf definitief de das omgedaan. De directie heeft het faillissement aangevraagd.

De Vlaamse Energieleverancier, met zetel in Aalst, bedient zowat 2 procent van de elektriciteits- en 3 procent van de gasverbruikers in Vlaanderen. Dergelijke energieleveranciers zijn relatief kwetsbaar omdat ze elektriciteit en aardgas voor hun klanten integraal moeten aankopen op energiebeurzen. Ze zijn dan ook erg kwetsbaar, zeker nu de prijzen zo de hoogte ingeschoten zijn.

Volgens Eric Houtman, federale ombudsman energie, moeten de 70.000 klanten geen schrik hebben om zonder gas of elektriciteit te vallen. “Dat is wettelijk geregeld. Die klanten hebben nu zo’n 10 dagen de tijd om op zoek te gaan naar een andere leverancier. Als ze die niet meteen vinden, neemt netbeheerder Fluvius de klanten tijdelijk over.” Het groot nadeel is wel dat wie nu op zoek moet naar een nieuwe contract bij een leverancier met de huidige hoge tarieven een veel duurder nieuw contract zal moeten afsluiten dan het goedkope contract bij Vlaamse Energieleverancier. “Als ze de reeds betaalde voorschotfacturen willen recupereren, moeten ze de gewone schuldeiser worden bij het faillissement. Ze kunnen dan aanspraak maken op wat nog rest, nadat de bevoorrechte schuldeisers zijn betaald.”

Mega

Houtman zegt niet erg verrast te zijn dat het bedrijf failliet ging. ‘We kregen de voorbije maanden al veel klachten over het bedrijf omdat ze de voorschotfacturen sterk aan het optrekken waren’. Velen verwachten ook dat het Luikse Mega de volgende in rij kan worden, omdat het zich met gelijklopende tarieven in de markt zette. Een goedgeïnformeerde bron vermoedt eerder van niet, omdat het bedrijf volgens nog over veel cash zou beschikken.