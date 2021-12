Onze F1-watcher Marc Cornelissen was zondag in Jeddah vanop de eerste rij getuige van de spektakelrijke GP van Saoedi-Arabië. Voor hij doorreist naar Abu Dhabi, waar zondag de absolute droomfinale van dit F1-seizoen plaatsvindt, neemt hij even tijd om met onze chef sport Kristof Liberloo na te kaarten én vooruit te blikken.