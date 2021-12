Thuis ging vorige week het weekend in met een cliffhanger. Eddy (Daan Hugaert) en Joren (Mathieu Carpentier) reden met hun camionette ergens tegen in het donker, maar reden door. Maandagavond werd Zihame (Sofia Zaifri) op de locatie van dat ongeval teruggevonden. In de gracht, bewusteloos en onderkoeld. Was zij het slachtoffer?