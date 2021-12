In het Nederlandse Volendam hebben zaterdag tegenstanders een betoging van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet verstoord door eieren, oliebollen, maar ook vuurwerk naar de actievoerders te gooien. Onder politiebegeleiding moest de groep zich terugtrekken in haar reisbus. Het vertrek van de bus kon rekenen op applaus.

(sf)