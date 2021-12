De emoties lopen hoog op over de mondmaskerplicht vanaf 6 jaar. Maar wat weten we nu écht over het effect ervan op kinderen? Hinderen ze de taalontwikkeling? Gaan ze besmettingen tegen? En hoe ga je er als ouder mee om? “Belangrijk is je kind te ondersteunen, los van je eigen mening over corona of over het beleid”, zegt kinderpsychiater Binu Singh (KU Leuven).