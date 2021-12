Elf maanden na zware knieblessure staat Sam Maes voor comeback in wereldbeker skiën

Elf maanden nadat hij een ernstige blessure aan de ligamenten van de knie opliep, viert Sam Maes zaterdag (11 december) in de reuzenslalom van het Franse Val d’Isère zijn terugkeer in de wereldbeker alpijnse ski. Dat bevestigt zijn entourage maandag.

De 23-jarige Maes scheurde begin januari de ligamenten van zijn rechterknie en ging daarna onmiddellijk onder het mes. Na een lange revalidatie bond hij vorige maand weer de ski’s aan en liet zich vervolgens meteen opmerken in competitie. Afgelopen vrijdag werd hij in het Zwitserse Zinal tweede in een reuzenslalom die meetelt voor de European Cup. Een dag eerder was hij als 38e geëindigd in een eerste reuzenslalom. Die tweede plaats was de beste uitslag van een Belgische skiër op dat niveau, zo onderstreept zijn entourage.

Begin 2018 nam Sam Maes deel aan de Winterspelen in het Zuid-Koreaanse Pyeonchang. Daar werd de Antwerpenaar 32e in de reuzenslalom en kwam hij niet aan in de tweede manche van de slalom.