Tijd om na te genieten van zijn finaleplaats in het UK Championship is er niet, Luca Brecel (WR18) speelt dinsdag (ten vroegste om 15u, want na de match van 14u) in de 1/32ste finales van het Schotse Open tegen Joe Perry (WR 32). “Ik mag nu niet verslappen, ik wil dit seizoen opnieuw naar het Crucible.”