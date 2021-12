COLUMN Limburgs Landschap: de keep

Heb jij er al eentje gezien dit najaar? De kans is vrij groot. Er is blijkbaar een kleine invasie van de noordse neefjes van onze vink. Elke winter zakken wel een aantal kepen af naar onze contreien. Maar, om wie weet welke reden, zijn er dit najaar heel veel op dat idee gekomen. Te weinig eten in het noorden is meestal de boosdoener. Hoewel, boosdoener? Integendeel, ik ben blij met deze prachtige verschijning. Zelfs in zijn - wat minder uitbundige - winterkleed zijn het ware pareltjes. Een kleurenpalet dat we tijdens de zomer moeten missen.In hun broedgebied, het hoge noorden van Europa dus, veranderen ze in een nog intensievere versie van wat wij te zien krijgen. Het oranje wordt feller en de zwarte kruin die in hun winterkleed enkel wat doorschemert, wordt een gitzwart petje dat fel afsteekt tegenover de rest van hun verenkleed. Dit komt door een ware slijtageslag. Heel wat vogels, dus ook onze keep, ruien vlak na hun broedseizoen naar een volledig vers verenkleed. Zo kunnen ze met een volledig vernieuwd verenpakje aan de winter starten en naar hun overwinteringsgebied vliegen. Dit jaar was dat dus blijkbaar voor heel wat kepen ons landje. De kleuren die ze nodig hebben om in het volgende voorjaar weer een wijfje te veroveren zijn al aanwezig, maar je ziet ze niet. Alle veertjes hebben minder kleurrijke toppen die het gitzwart en feloranje voorlopig verbergen. Tijdens de winter slijten die veren langzaam af om net op het goede moment zijn broedkleed tevoorschijn te laten komen. Timing is alles.Zelf heb ik ook die slijtage. Maar blijkbaar is het een omgekeerde versie. Bij mij zat er zo te zien een grijze laag onder die nu tevoorschijn komt. Maar ik heb dan ook niet echt meer een broedkleed nodig.(Foto's: Robert Croes - Ronny Meekers)