Voor het eerst in weken is er goed nieuws over coronacijfers: “Dit is wat we gehoopt hadden”

Voor het eerst heeft Sciensano weekendcijfers vrijgegeven. En die zijn (lichtjes) hoopgevend. Volgens de daggemiddelden gedurende de laatste 7 dagen waren er op zaterdag 4 december 14.243 nieuwe besmettingen, een dag eerder 15.894. Donderdag waren het er nog 17.453. Een opvallende daling dus.

Ook het aantal ziekenhuisopnamen daalt lichtjes. Van 3.708 op 2 december naar 3.537 afgelopen zaterdag. Er lagen zaterdag 805 patiënten op intensieve zorgen, donderdag waren dat er nog 821.

“De licht dalende trend van besmettingen en ziekenhuisopnamen zet zich dus door. Dat is wat we gehoopt hadden na de extra maatregelen die genomen zijn om het aantal coronabesmettingen te doen dalen”, zegt viroloog Steven Van Gucht.

Maar we mogen niet te vroeg juichten:volgens Van Gucht zitten we nog steeds op een hoog niveau en er is nog een lange weg te gaan naar beneden. Sciensano roept iedereen dan ook op om de maatregelen strikt op te volgen.

Of de vierde golf over zijn hoogtepunt is, zal in de komende dagen en weken moeten blijken.