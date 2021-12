Mijnwerkers-Brancardiers Paal vieren 70-jarig bestaan met Sint-Barbara

4 december is een hoogdag voor mijnwerkers en mijnwerkers-brancardiers. In stoet stapten ze naar de eucharistieviering. Een fijne viering, maar het was ook een Sint-Barbarafeest in mineur. Van al de geplande festiviteiten naar aanleiding van 70 jaar Mijnwerkers-Brancardiers Paal kon enkel de eucharistieviering plaatsvinden. Die viering werd opgeluisterd door de zangkoren van Paal en Tervant. In z’n homilie sprak pastoor Geert lovende woorden over de mijnwerkers-brancardiers die zich inzetten voor de zwakkeren en zieken, o.a. tijdens de vele bedevaarten naar Lourdes. Een van de mijnwerkers-brancardiers is de 91-jarige Bèr Aerts. Maar liefst 60 jaar is hij bestuurslid. Hij werd vlaggendrager, zorgde ervoor dat de lampen steeds brandden en was afgevaardigde van Paal in het hoofdbestuur in Hasselt. Bèr was ook een tijd groepsverantwoordelijke tijdens de bedevaart naar Lourdes. 27 keer ging hij mee naar Lourdes om de zieken bij te staan tijdens de bedevaart. Ook nu was hij nog een drijvende kracht bij de voorbereiding van de festiviteiten rond het 70-jarig bestaan. Pastoor Geert overhandigde in naam van de bisschop een keramieken kruisje en Patricia overhandigde een mand vol lekkers aan Bèr.