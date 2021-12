Bewoonster naar ziekenhuis na keukenbrandje in Tongers appartement

Het vuur werd even voor 15.30 uur bij de hulpdiensten gemeld. In een appartement op het gelijkvloers van het Woonzo complex was er brand in de keuken ontstaan. De bewoonster kon nog zelf de frituurpan uitschakelen door de kabel uit het stopcontact te trekken. Ze raakte daarbij licht bevangen door de rook. Ze werd eerst in de ambulance verzorgd en dan naar het ziekenhuis gevoerd.

De brandweer moest in de woning niet blussen. Er werd enkel een natte doek over de frituurpan gelegd. De schade is beperkt tot de frituurpan, het koffiezetapparaat en de dampkap. Omdat er in de trappenhal rook hing, werd een hond op de eerste verdieping geëvacueerd. Het gebouw werd verlucht. diro