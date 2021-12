KRC Genk neemt afscheid van coach John van den Brom

John van den Brom is niet langer coach van KRC Genk. De 55-jarige Nederlander, die precies dertien maanden geleden aan de slag ging in Genk, betaalt het gelag voor de sportieve malaise van de afgelopen maanden.

John van den Brom beleefde een bewogen periode in Genk. Hij stond in het begin van dit kalenderjaar al zwaar ter discussie na een 5 op 27. Maar een opvallende remonte streek alle plooien glad: Genk en Van den Brom pakten de beker en strandden zelfs nog op een zucht van de landstitel.

Voor de start van het nieuwe seizoen werden daardoor steile ambities uitgesproken: de kern werd samengehouden én nog versterkt, de titel was het doel. Maar na een 5 op 24 is KRC Genk precies halfweg de reguliere competitie weggezakt naar de achtste plaats op maar liefst vijftien punten van Union. Ook de kloof met de vierde plaats, die recht geeft op een ticket voor play-off 1, bedraagt (virtueel met Charleroi) al zeven punten. Van zijn zeventien competitiewedstrijden won Genk er amper zes. Bovendien werd Racing vorige week via strafschoppen uitgeschakeld in de beker door kampioen Club Brugge.

Riddersholm (interim)coach

Donderdag wacht een alles-of-niets-wedstrijd in de Europa League tegen Rapid Wien. Interimcoach voor die wedstrijd wordt, samen met oudgediende Domenico Olivieri, de Deen Glen Riddersholm (49), die vorige maand als T2 aan de staf werd toegevoegd. Hij verving Dennis Haar, de vaste rechterhand van John van den Brom, die de laan werd uitgestuurd. Een opmerkelijke zet, ‘Head of Football’ Dimitri de Condé probeerde er in het belang van de sportieve continuïteit alles aan te doen om de wederopstanding mét Van den Brom in te luiden. Tevergeefs, zo blijkt nu.

Het is nog niet duidelijk of KRC Genk ook op de lange termijn wil doorgaan met Riddersholm als hoofdcoach. In elk geval verwacht men meer vuur in het team dan zondagavond. Toen bleef Genk op het veld van KV Mechelen steken op een 1-1-gelijkspel. Racing herviel voor de zoveelste keer in dezelfde fouten: opnieuw kon de ploeg een voorsprong niet vasthouden, opnieuw kon men in het laatste half uur van de wedstrijd niet het verschil maken met elf tegen tien. Het was al de vierde keer dit seizoen dat Genk een numerieke meerderheid niet kon uitspelen.