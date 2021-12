Lotte Vanwezemael kwaad over bodyshaming na ‘Dancing with the stars’: “Hoe kan je het lef hebben om zo degoutant te reageren?”

Lotte Vanwezemael is het slachtoffer geworden van bodyshaming na haar deelname aan Dancing with the stars. Zaterdag was de seksuologe voor het eerst te zien in het dansprogramma en daar kreeg ze niet alleen goeie reacties op. Zo werd er op sociale media gezegd dat ze te dik zou zijn, iets wat haar furieus maakt. Op Instagram reageert ze kwaad: “Met zulke reacties kan je iemand kapotmaken”, klinkt het.