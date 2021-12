Glas bier valt plots om in 167 jaar oud café met paranormaal verleden: “Iedereen was een beetje bang”

Toen de Britse Darla Anderson (23) de historische Blue House pub overnam in oktober, had ze al vaak geruchten gehoord over de vreemde dingen die daar soms gebeuren. Zelfs haar tante - die daar twintig jaar geleden achter de toog stond - had haar verteld dat het spookt in de 167 jaar oude pub. Maar toen er op 13 november na middernacht plots een volle pint op de grond tuimelde, wist ze dat de geruchten waar moesten zijn. “Iedereen was in shock en een beetje bang”, aldus Darla, die het fragment gefilmd door haar beveiligingscamera deelde op sociale media. “Ik heb er geen logische verklaring voor.”