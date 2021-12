Professor in de Energietechnologie Bart Vermang ontwikkelde flexibele, vederlichte zonnecellen uit dunne film. — © rr

Hasselt

Professor in de Energietechnologie Bart Vermang (UHasselt/imec/EnergyVille) heeft de prestigieuze prijs ‘Laureaat in de Klasse van de Technische Wetenschappen’ gekregen voor zijn onderzoek naar hernieuwbare energie. Voor het eerst mag een onderzoeker van de UHasselt die titel in ontvangst nemen.