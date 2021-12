Bokrijk schrapt Winterlicht: “Optimale organisatie onmogelijk”

Winterlicht is één van de topevents in Bokrijk waar bezoekers kunnen genieten van theater, circus, kermis, optredens en winterse gerechten in een feeëriek decor. In 2019 kwamen hier meer dan 30.000 bezoekers op af. Vorig jaar werden de Winteravonden in Bokrijk ook al geschrapt om dezelfde reden. Toen zette het domein vooral in op Winterwandelingen. En dat is ook dit jaar het geval.

“Bokrijk is 550 hectare groot en biedt met bossen, vijvers, arboretum en het Openluchtmuseum, waar een historische route is uitgestippeld, een van de mooiste wandelparcours van onze provincie”, zegt Igor Philtjens. “Het is belangrijk dat de Limburgers met hun familie een wandeling kunnen maken op een veilige manier. Op die manier doet Bokrijk als gezonde groene long haar reputatie alle eer aan en kan dan ook een deugddoend lichtpuntje bieden in donkeren dagen.”

Bezoekers die al een ticket kochten krijgen hun automatisch geld terug. Ze moeten hiervoor geen contact opnemen met Bokrijk. Het Openluchtmuseum zal als wandelpark geopend zijn van 26 december tot en met 9 januari, telkens van 14 tot 19 uur. Enkel op 31 december en op 1 januari is het gesloten. De rest van Bokrijk blijft de klok rond toegankelijk. Parkeren en toegang zijn gratis. (cn)