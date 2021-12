Bilzen/Genk

In het Gallo-Romeinsmuseum in Tongeren is maandag de jury samengesteld voor het proces tegen Bilzenaar Marc Castermans die zelf ook present was. Het is al de derde keer dat justitie zijn naam linkt aan een moord waarbij het lijk telkens verdwenen is. Nu is zijn drugsbuddy Ronald Vandereycken uit Genk het slachtoffer.