Belgian Lion Sam Van Rossom test positief op coronavirus

Sam Van Rossom heeft positief getest op het coronavirus. Dat heeft zijn club Valencia maandag in een verklaring bekendgemaakt.

De Belgian Lion onderging na de wedstrijd van zaterdag in de Spaanse competitie in Fuenlabrada een test op het coronavirus en het resultaat was positief. “Volgens het protocol werd de Belgische speler onmiddellijk thuis geïsoleerd. Hij voelt zich prima”, zei zijn club.

De rest van de spelers en de technische staf onderging zondag een test en alle resultaten waren negatief. Daardoor kon de ploeg maandagochtend naar Venetië reizen voor de Europese wedstrijd op dinsdagavond (20.00 uur).