Jogger loopt brandend huis binnen om huisdieren te redden nadat hij instructies krijgt via deurbelcamera

Deurbelcamera’s zijn niet alleen erg handig om te kijken wie er voor de deur staat, maar ze redden ook levens. Dat blijkt uit bovenstaande beelden die werden gefilmd aan de voordeur van Courtney Polito. De 35-jarige vrouw was niet thuis toen iemand aanbelde, maar via haar smartphone zag ze een jogger heen en weer lopen. “Toen ik vroeg wat er scheelde, vertelde hij me dat mijn huis in brand stond.” Courtney gaf jogger Paul snel de code en de instructies om binnen te raken omdat haar huisdieren nog in het huis zaten. De man schoot snel in actie en kon de dieren redden. “Dit is de eerste keer dat we via een deurbelcamera opgeroepen worden voor een brand”, aldus de brandweer de snel ter plekke was nadat Paul aanbelde.