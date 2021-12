De Feeënboom vervult eindejaarswens van 108 Riemstse kinderen

De Feeënboom is ook dit jaar weer een groot succes: in nauwelijks enkele dagen werden de 108 enveloppen met wensen van kinderen uit kansarme gezinnen opgepikt door evenveel Riemstenaren. “Het toont aan dat onze inwoners een groot hart hebben” zegt schepen van jeugd Peter Neven (CD&V).

Het concept van de Feeënboom - dat in 2019 in Dilsen-Stokkem ontstond en vorig jaar voor het eerst in Riemst werd overgenomen - is de eenvoud zelve. “Gezinnen die het wat moeilijker hebben, konden voor hun kinderen een wens van maximaal 30 euro binnenbrengen bij het Sociaal Huis. Die wensen werden in anonieme omslagen gestopt en opgehangen in één van de drie feeënbomen die opgesteld stonden in het gemeentehuis, de Villa Neven en de Boekerij. Daar konden de inwoners van Riemst ze oppikken, het gewenste cadeautje aankopen en het vervolgens inleveren bij het Sociaal Huis” aldus schepen van jeugd Peter Neven.

In het Sociaal Huis zorgt het personeel op dit ogenblik ervoor dat elk cadeautje bij het juiste kind terechtkomt. In amper enkele dagen waren de 108 wensen - van kinderen tot 12 jaar - de deur uit en de pakjes komen stilaan binnen. Ze worden eerstdaags in alle anonimiteit ook afgeleverd bij de betrokken gezinnen.

“Ook nu weer zit ik met een dubbel gevoel” bekent schepen Neven. “Enerzijds ben ik blij dat de Feeënboom een groot succes is en aantoont dat onze inwoners een groot hart hebben. Anderzijds vind ik het jammer dat dergelijk initiatief anno 2021 nog bestaat. Vorig jaar konden we 42 wensen vervullen. Dit jaar 108. Dat bewijst dat er in onze onmiddellijke buurt een toename is van het aantal gezinnen die het financieel moeilijk hebben.”