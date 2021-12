Drie inbraken in Diest

In Diest is de voorbije dagen op drie adressen ingebroken. In een huis op de Oudebaan zijn een horloge en een ring gestolen. de daders braken een raam open. Op de Beringerbaan zouden de inbrekers via een plat dak aan de achterzijde van het huis zijn geraakt. Daar braken ze een raam open. De buit bestond uit geld en juwelen. Bij een inbraak in een leegstaand huis in de Schaffensestraat konden inbrekers de reservesleutels vinden van de garageboxen achter het pand. Die worden verhuurd. Het is nog niet duidelijk wat er allemaal werd gestolen. maw