Vandenbroucke en De Wever zijn voor: maakt coronabarometer dan toch een comeback?

De coronabarometer is terug van weggeweest. Althans: het concept. Want écht ingevoerd is die barometer nooit. Nu gaan er opnieuw stemmen op om er een in te voeren, en niet van de minste. Vicepremier Petra De Sutter legde de kwestie op tafel van het kernkabinet en ook andere toppolitici als Frank Vandenbroucke en Bart De Wever zijn vragende partij. Maar waarom is dat plots weer nodig? En heeft het kans op slagen? “De politiek heeft te veel vrijheid gehad. Dat heeft ons in deze crisis gestort.”