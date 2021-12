Vooral druggebruikers betrapt bij BOB-controles in Sint-Truiden

Bij BOB-controles in Sint-Truiden heeft de politie vorig weekend een bestuurder betrapt die onder invloed van cocaïne en amfetamines reed. Hij had geen rijbewijs op zak en de keuring was verlopen. De bestuurder moest het rijbewijs inleveren. In de Nachtegaalstraat is nog een bestuurder betrapt onder invloed van drugs. Bij een controle op de Luikersteenweg bleek de bestuurder met vervallen keuring lachgas in de auto te hebben. Een jonge bestuurder met voorlopig rijbewijs reed zonder begeleider na 22 uur en hij had drie passagiers bij. Zijn auto werd in beslag genomen. De bestuurder had ook cannabis op zak.

Tijdens de gerichte BOB-actie moesten 344 bestuurders blazen. Negen bestuurders hadden te veel gedronken. Twee bestuurders waren onder invloed van drugs. Voor rijden zonder gordel en zonder keuringsbewijs werden boetes uitgeschreven. maw