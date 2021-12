Toch wordt de mondmaskerplicht voor zesjarigen goed opgevolgd op de Limburgse lagere scholen. Het is even aanpassen, dat wel. De kinderen zijn er nog wat jong voor. Daar is iedereen het over eens. Maar het moet, om de scholen open te houden en de verspreiding van het coronavirus verder tegen te gaan. Scholen zijn ook creatief. Dat konden we met onze eigen ogen vaststellen in basisschool De Berk in Paal-Beringen.