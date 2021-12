Meer dan een op de tien te snel bij controles in Heusden-Zolder

Bij snelheidscontroles op 11 plaatsen in Heusden-Zolder heeft de politie vrijdag 3.722 bestuurders gecontroleerd. Daarvan reden er 589 te snel. Dat is 16 procent van de gecontroleerden. Twee snelheidsovertreders komen in aanmerking voor intrekking van het rijbewijs. Ze reden bijna de dubbel toegelaten snelheid in de bebouwde kom op de Ringlaan en Brugstraat.

Op zaterdag waren er snelheidscontroles op vijf plaatsen. Van de 1.304 gecontroleerden waren er 164 in overtreding. Dit komt neer op ruim 12 procent. Op de Beringersteenweg (zone 70) reden vijf bestuurders sneller dan 106 km/u.

Vijftien voertuigen kregen een parkeerbon. Ze stonden op het fietspad, op het trottoir en ook op los- en laadzones voor vrachtwagens.

Een bestuurder met vervallen keuring en zonder identiteitspapieren werd bij een controle op de Koolmijnlaan in de boeien geslagen. De man moest nog een gevangenisstraf van een jaar uitzitten. Hij had een rijverbod van drie jaren. De politie heeft da men naar de gevangenis gebracht. maw