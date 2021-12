Emma Plasschaert eindigt net zoals in Tokio op de vierde plaats op het WK zeilen

Emma Plasschaert is maandag op de vierde plaats geëindigd op het WK zeilen in de ILCA 6 (laser radial-klasse) in het Omaanse Mussanah. De andere Belgische vertegenwoordigster, Eline Verstraelen, eindigde als 31e bij haar WK-debuut.

De titel ging naar Anne-Marie Rindom uit Denemarken. De olympisch kampioene van Tokio zegevierde voor de derde maal na 2015 (ook in Mussanah) en 2019 in het Japanse Sakaiminato. Rindom scoorde een totaal van 58 punten (twee laagste scores geschrapt) en telde daarmee een punt voorsprong op de Poolse Agata Barwinska (59), die voor de slotdag nog aan de leiding ging, en de Litouwse Viktorija Andrulyte (62). Plasschaert haalde 68 punten. De Nederlandse Marit Bouwmeester, viervoudig wereldkampioene en titelhoudster, was afwezig.

De 28-jarige Plasschaert is de nummer twee van de wereld. In 2018 werd ze wereldkampioene en afgelopen zomer greep ze met een vierde plaats na een erg spannende medalrace nipt naast de medailles op de Spelen van Tokio. Op de finaledag eindigde de West-Vlaamse als vierde in de negende regatta en als zevende in de tiende en laatste regatta, goed voor een vierde plaats in de eindafrekening. Vorig jaar werd Plasschaert negende op het WK.

De jonge en veelbelovende Eline Vestraelen (18) toonde dit WK een gestage vooruitgang. De Antwerpse studente, die 73e op de wereldranglijst staat en slechts als 56e (op 61) volgde na de eerste dag, eindigde uiteindelijk op de 31e plaats, nadat ze haar boot maandag naar de dertiende en 23e plaats had gezeild.

Dagelijks stonden er twee races op het programma tot het einde van het WK en er werd geen medaillerace gevaren. Het WK stond aanvankelijk deze zomer in het Amerikaanse Houston geprogrammeerd maar werd geannuleerd.