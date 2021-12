Pro League grijpt in na incidenten: geen bezoekende fans meer in het Belgisch voetbal

Er zijn vanaf de volgende speeldag tot het einde van dit jaar geen bezoekende fans meer welkom in hoogste voetbalklasse. Dat heeft de Pro League maandag beslist. “Deze maatregel installeert een afkoelingsperiode rond onze wedstrijden en zal, door het tijdelijk stopzetten van busreizen door bezoekende fans, ook zijn impact hebben op de viruscirculatie die we zo kunnen beperken.”

Het was een gitzwart weekend voor het Belgische voetbal. De laatste maanden deden er zich al talloze trieste incidenten voor in onze voetbalstadions, maar zondag liep het op het Kiel en op Sclessin volledig uit de hand. Maandagvoormiddag kwam de Raad van Bestuur van de Pro League - de verzameling van profvoetbalclubs in ons land - samen om maatregelen en sancties te bespreken.

Lees hier het communiqué van de Pro League:

De Raad van Bestuur van de Pro League zat deze ochtend samen. Hoewel de vergadering reeds ingepland stond, stonden de gebeurtenissen van gisteren vooraan op de agenda. Zowel de analyse van de Covid-maatregelen als het bredere veiligheidsbeleid werden besproken.

De Raad van Bestuur herhaalt haar veroordeling van de incidenten die gisteren plaats vonden tijdens de zondagswedstrijden K. Beerschot VA – R. Antwerp FC en Standard de Liège – Sporting de Charleroi. De overgrote meerderheid van de supporters gaf dit weekend solidair gehoor aan de oproep van de Pro League en de clubs om de regels te respecteren en het mondmasker te dragen, waarvoor onze dank. De incidenten die bovenstaande wedstrijden ontsierden, zijn uitermate te betreuren. Zij getuigen van onaanvaardbaar tot zelfs crimineel gedrag.

Na overleg besloot de Raad van Bestuur om vanaf de eerstkomende speeldag tot het einde van het kalenderjaar geen bezoekende supporters meer toe te laten in alle wedstrijden van de Pro League (Jupiler Pro League, 1B Pro League en Croky Cup). Deze maatregel installeert een afkoelingsperiode rond onze wedstrijden en zal, door het tijdelijk stopzetten van busreizen door bezoekende fans, ook zijn impact hebben op de viruscirculatie die we zo kunnen beperken.

De Pro League heeft de voorbije maanden intensief en constructief samengewerkt met de verschillende overheden en kabinetten. Wij zullen niet toestaan dat de incidenten die gisteren plaats vonden dit overleg hypothekeren. Daarom zullen deze trajecten verder geïntensifieerd worden met nadruk op het harmoniseren van de maatregelen en de verhoging van de pakkans en het elimineren van de straffeloosheid.