UHasselt werkt met internationale conferentie aan duurzamere wereld

Op donderdag 9 december 2021 organiseert UHasselt in samenwerking met de Copernicus Alliance (Europees Netwerk voor Duurzaamheidseducatie in het Hoger Onderwijs) de Higher Education Summit 2021. Tijdens deze online, internationale miniconferentie verwelkomt UHasselt iedereen die vanuit zijn of haar discipline een changemaker wil zijn om via het hoger onderwijs onze economie te herdenken tot een veilige en rechtvaardige ruimte voor de mensheid. “Doe mee en laat je stem horen, want ons programma is niet mis”, zegt prof. dr. Tom Kuppens, docent duurzaamheidseducatie UHasselt. Het motto van de conferentie is ‘Daring to transform learning for a future-proof economy’.

Deelnemers krijgen op 9 december de kans om in gesprek te gaan met de volgende sprekers:

●Kate Raworth, bekend van haar bestseller ‘Donuteconomie: in zeven stappen naar een economie voor de 21e eeuw’

●Mamphela Ramphele, co-president van de Club van Rome

●Garry Jacobs, CEO van de World Academy of Art & Science

Je kan je ook inschrijven voor onderstaande workshops:

●Leer met Jelleke de Nooy van Tol (Catalyst4Change) hoe transitieprocessen voor een veilige en rechtvaardige mensheid ondersteund kunnen worden via de 4E’s (engage, encourage, enable, exemplify)

●Schrijf met Wendy Wuyts (auteur van ‘Als Meubels Konden Spreken’) via creative writing jouw verhaal om de circulaire economie te doorspekken met sociale aspecten

●Ga met Bruno Delepierre (Happonomy) over tot actie om meer levenskwaliteit te halen uit minder consumptie, kortom om bewuster te consumeren

●Stap met Kathia Reynders (KU Leuven & UHasselt) midden in de samenleving om via community service learning de wereld te verduurzamen

●Organiseer met Sara Gilissen (UCLL), met behulp van design thinking, online en offline bootcamps met studenten en ondernemers over de circulaire economie

●Leer met Evy Puelinckx & Griet Verbeeck (UHasselt) hoe studenten met bedrijven aan de slag gaan met het City Portrait Canvas om een project te ontwikkelen voor een donuteconomie

●Onderzoek met Gerben Nap (Social Trade Organisation) wat hoger onderwijsinstellingen lokaal kunnen doen om de weg te tonen naar een meer duurzame economie

●Creëer met Maha Ech-Chefaa (Enactus Marokko) sociale innovaties om de wereld lokaal en globaal te veranderen

●Ontdek je eigen misconcepties over andere culturen en dekoloniseer met Latifah Abdou & Sebastian Van Hoeck (WeDecolonizeVUB & UCOS) het curriculum in het hoger onderwijs

●Moderniseer samen met Sam de Muijnck (Our New Economy) het economie-onderwijs om jongeren te engageren voor een betere wereld

●Ontdek met Marilyn Mehlmann en Miriam Sannum (Legacy17) welke rol geld speelt in de samenleving en hoe ‘goed geld’ voor een betere economische toekomst eruit kan zien.

De universiteit sluit de conferenatie af met een live debat met changemakers onder studenten, uit het bedrijfsleven en binnen het hoger onderwijs. “Wacht niet langer en neem de handschoen op voor een duurzamere wereld”, zegt prof. dr. Tom Kuppens. “Van 6 tot 8 september 2022 kent deze online miniconferentie bovendien een fysiek vervolg van drie dagen op de campus Hasselt van onze universiteit.”

Meer informatie vind je hier.