Moeder en dochter (10) ondernemen samen, mét succes: “Ze kan op haar 15de met pensioen”

Bron : The New York Post

In 2011 begon Roxy Jacenko samen met haar dochter Pixie een bedrijfje in haaraccessoires en nog een in speelgoed in het Australische Sydney. Vooral de haarspelden en fidgets waren snel ontzettend populair: alleen al in de eerste maand verkocht het duo voor meer dan 200.000 dollar (omgerekend zo’n 177.000 euro) aan producten. Intussen zouden de twee ondernemingen naar schatting 21 miljoen dollar (ruim 18,5 miljoen euro) kunnen opbrengen in de komende tien jaar.

Volgens haar eigen moeder zou Pixie Curtis op haar vijftiende al met pensioen kunnen gaan, nog voor ze de middelbare school afmaakt dus. De jonge onderneemster lijkt dat echter niet van plan. “Vooral de drive en het zakelijke inzicht van mijn dochter is fantastisch”, aldus Jacenko in een duo-interview in Stellar Magazine.

