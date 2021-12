Anthony Nti achtervolgde jurylid Herman Brusselmans: “Ik dacht, dat is interessant”

Anthony Nti neemt maandag opnieuw plaats in een van de zeteltjes van De slimste mens ter wereld, nadat hij vorige week Egbert Lachaert naar huis speelde. De regisseur vertelt in de studio een wel heel bizar verhaal over Herman Brusselmans. Toen hij de schrijver eens tegenkwam op straat, achtervolgende Anthony hem een tijdje. Maar dat had een goede reden, klinkt het. Anthony Nti neemt het maandag op tegen Lisbeth Imbo en nieuwkomer Sarah Mouhamou.