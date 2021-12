KLJ-meisjes van Eigenbilzen verkopen kerstrozen

Eigenbilzen

De verkoop van kerstrozen is al jarenlang een vaste traditie bij de KLJ-meisjes in Eigenbilzen. Met kruiwagens volgestouwd met kleurrijke kerstrozen trok de jeugdbeweging zaterdag van deur tot deur. “We zijn met zo ‘n 30-tal leden op pad. Iedereen die opendeed heeft ook wel gekocht, op die manier verkochten we 400 rozen”, vertelt leidster Paulien Loyen (23). De kerststerren waren er in diverse kleuren. “De zalmroze en witte verkochten goed, maar de rode waren veruit het populairst”, lachen Mirthe, Yilena en Anaïs. De opbrengst wordt gebruikt voor de organisatie van het zomerkamp en voor de aanschaf van nieuwe deuren in onze gerenoveerde lokalen. joge