Standard neemt maatregelen na ontspoorde match tegen Charleroi: tribunes gedeeltelijk gesloten, ticketverkoop stopgezet

“Standard de Liège betreurt en veroordeelt ten zeerste de incidenten die op zondag 5 december op Sclessin hebben plaatsgevonden tijdens de Waalse derby”, steekt Standard van wal. “We begrijpen heel goed dat er onvrede is bij onze supporters omtrent de huidige sportieve situatie, maar we kunnen niet tolereren dat een minderheid ver over de schreef gaat en illegale handelingen pleegt in en rond ons stadion zoals dit gisterenavond het geval was, waardoor de fysieke integriteit van andere personen in gevaar werd gebracht. Een voetbalstadion moet een plaats blijven waar de wetten worden nageleefd en waar de aanwezige mensen veilig zijn.”

Om incidenten zoals afgelopen zondag te vermijden, neemt Standard enkele stevige maatregelen:

- een sluiting van de 1e verdieping van Tribune 3 (D3, E3, F3) en de 1e verdieping van Tribune 4 (E4) vanaf de eerstvolgende thuiswedstrijd en dit tot nader order.

- het stopzetten van de ticketverkoop voor onze thuismatchen.

- een verbod op de ticketverkoop voor de sfeergroepen voor onze uitwedstrijden en dit tot nader order.

De autoriteiten van de Stad Luik steunen deze acties. Standard de Liège, la Famille des Rouches en de Luikse autoriteiten staan ​​open voor dialoog en stellen voor om samen te zitten met de betrokken supportersgroepen.