Zorgsector protesteert in Hasselt: “Zorg moet weer belangrijker worden dan budgetten”

“We willen af van een kostenpolitiek in de zorg”, zeggen Frank Hoste (ACOD) en Els Kerkhofs (ACV). “Onze vraag is dat de zorg weer primeren gaat op budgetten. We willen goede zorg, niet alleen op piekmomenten. Wij eisen dan ook een deftige permanentieregeling en vergoeding en willen genieten van een welverdiende vakantie. Daarom moet dringend werk gemaakt worden van aanwervingen, zowel in de zorg als in de administratie. Daarvoor moeten onder meer voltijds arbeidsovereenkomsten in plaats van halfslachtige contracten aangeboden worden. Er zijn nog meer vragen die kunnen bijdragen tot een betere werksfeer en warme zorg. Alleen op die manier komen straks weer de juiste mensen, die met hart en ziel voor de zorg kiezen, terug naar deze sector. En dan gaat het echt zowel over de openbare rusthuizen maar ook over die in de private sector. Want ook daarover moet worden gewaakt. Te veel woonzorgcentra gaan over in privé handen omdat openbare besturen er vanaf willen.”

De actie duurt anderhalf uur maar gestaakt wordt er de hele dag.