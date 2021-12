PXL-studenten organiseren sportdag voor SBSO De Dageraad

Kortessem

In het kader van G-sport organiseerden enkele studenten van PXL-education, derde jaar bewegingsrecreatie, een sportdag voor leerlingen van De Dageraad. Deze dag vond plaats in de sporthal van Kortessem. Elke opleidingsvorm werd onderverdeeld in kleine bubbels. Er werden geen contactsporten georganiseerd en iedereen droeg plichtbewust een mondmasker. Heel wat activiteiten vonden buiten plaats. De euforie bij de leerlingen was groot. “Het was een succes, het was fijn dat onze leerlingen eens heel even niet aan corona moesten denken en gewoon kind konden zijn”, zegt directeur Carina Driessens van De Dageraad. rapo