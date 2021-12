‘Night of the proms’-icoon John Miles overleden

John Miles, bekend als ‘mister Night of the Proms’, is zondag op 72-jarige leeftijd overleden na een korte ziekte. Dat bevestigt zijn familie en de organisatie van Night of the Proms.

“Met grote verslagenheid melden we het overlijden van John Miles. Hij is zondag, 5 december, omringd door zijn familie overleden in zijn woonplaats Newcastle (Engeland), na een korte maar ernstige ziekte.” Zo kondigt de organisatie van Night of the Proms het heengaan van de Britse muzikant aan. Dat de ploeg achter Night of the Proms het nieuws uitstuurt, is geen toeval: John Miles deed 35 jaar dienst als uithangbord van de concerten.

Ieder jaar present

“Music was my first love”, zong hij er jaar na jaar. Sinds hij te gast was op de allereerste editie, in 1985, groeide Music – Miles’ wereldhit uit 1976 – uit tot hymne van Night of the Proms. Vanaf zijn debuut op de Proms maakte Miles telkens deel uit van de concerttournee, behalve de twee jaren waarin hij rondtrok met Tina Turner. De superster nam hem aan als leadgitarist en ‘musical director’ van haar shows.

Tot zijn meest memorabele optredens behoren duetten met Andrea Bocelli (1995), Zucchero (1999), Sharon den Adel (2009) en Anastacia (2012). Ook met Belgische namen als Milow, en zelfs Toots Thielemans, deelde Miles het podium tijdens de Proms. Daarnaast speelde hij geregeld covers van onvergetelijke hits van Queen, Led Zeppelin en Van Halen, maar even goed van ELO, Miley Cyrus en Avicii.

Muzikale erfenis

Ook de familie van Miles reageert op het verlies. “Onze harten zijn verbrijzeld”, aldus dochter Tanya. “Papa – onze held, onze beste vriend, een legende – had het meest fantastische leven en laat een geweldige muzikale erfenis na. We zijn trots dat we hem papa mochten noemen.” John Miles laat naast zijn vrouw Eileen, met wie hij 49 jaar getrouwd was, een zoon en dochter en twee kleinkinderen na.

De organisatie van Night of the Proms is naar eigen zeggen verslagen. “Na vele jaren was John niet alleen een deelnemende artiest, maar voor velen een goede vriend op tournee. We zullen hem heel erg missen.”