Kunstwerk op begraafplaats in Moelingen verbindt hemel en aarde

Moelingen/Voeren

Op de strooiweide van de begraafplaats in Moelingen hebben Bruno Jolicon en Anita Alma een metalen herdenkingsboom gemaakt, een kunstwerk dat de verbinding tussen hemel en aarde symboliseert. De dienst Vrije Tijd van de gemeente Voeren nam het initiatief om alle strooiweides van de kerkdorpen op te smukken met kunstwerken van lokale kunstenaars. Dit is intussen al gebeurd in Moelingen en ’s-Gravenvoeren. “Anita maakte voor Moelingen het ontwerp, ik vervaardigde het kunstwerk uit staal. Het werd een boom met een kroon van takken waaraan blaadjes kunnen gehangen worden met de naam van de overledenen”, zegt Bruno. nm