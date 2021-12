Vier verdachten opgepakt in leegstaand huis in Hasselt na overval op Hoeseltse autohandelaar

Kort na de overval op de autohandelaar in Hoeselt heeft de politie zondagavond vier verdachten in de boeien geslagen. De politie organiseerde meteen een klopjacht op de criminelen. De vier overvallers werden ingerekend in een leegstaand huis in Hasselt.

LEES OOK. Autohandelaar Bo-cars.be overvallen in Hoeselt: verdachten in Hasselt gearresteerd

Maandag worden de vier Hasselaren door de politie verhoord. Ze worden verdacht van de overval zondagavond rond 19 uur bij autohandelaar B&O-Cars op de Tongersesteenweg in Hoeselt. Daar stalen ze drie auto’s onder bedreiging van wapens. Ze vluchtten richting Hasselt. De politie kon de overvallers ‘volgen’. Ze werden in de Trekschurenstraat gesignaleerd. “Uiteindelijk heeft hun spoor dan geleid naar een leegstaande woning in Hasselt. Daar heeft de politie twee vluchtvoertuigen aangetroffen en kon vier verdachten arresteren. Ze zullen in de loop van de voormiddag worden verhoord”, zegt persmagistraat Anja De Schutter van het Limburgse parket.

Gelijkenissen

De overvallers bedreigden de autohandelaar met een jachtgeweer. De Hoeselaar kreeg ook klappen. Het gebruik van een jachtgeweer doet denken aan het indrukwekkende vuurwapen dat vorige woensdag werd ingezet voor de overval op drie apothekers in Terkoest (Alken), Stevoort (Hasselt) en Hoeselt. De laatste apotheek lag ook op de Tongersesteenweg, niet ver van de autohandelaar. De onderzoekers gaan na of de opgepakte verdachten ook verantwoordelijk zijn voor de overvallen op de apothekers en de kapster in Tongeren.

maw