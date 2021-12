Sint ontvangt kindjes bij dienst Toerisme

Tongeren

Zondag werden alle kindjes verwacht bij de dienst Toerisme Tongeren waar ze werden opgewacht door Sinterklaas en zijn roetpieten. Wie deelgenomen heeft aan de sinterklaaszoektocht mocht ineens zijn pietendiploma en iets lekkers komen afhalen. “Dit jaar zijn er geen stoute kinderen in Tongeren. Door de corona hebben ze veel moeten binnen zitten en hadden ze tijd om tv te kijken”, wist de Sint. Ook Caithlyn (4) kwam haar pietendiploma afhalen: “Ik heb een pluchen hond, een schminktafel en poppenkleertjes gekregen van de Sint. Zaterdagavond heb ik mijn schoentje gezet”, vertelt ze enthousiast. De Sint stelde ook enkele van zijn persoonlijke spullen voor in de Gasthuiskapel. Ze waren veilig opgeborgen in een vitrinekast: “Ik ben zeer secuur op mijn spullen”, verzekert de kindervriend. diro