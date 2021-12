Sinterklaas brengt onverwacht bezoek aan basisschool Jekerdal in Kanne

Riemst

Het bezoek van Sinterklaas en Piet op vrijdag 4 december is één van de best bewaarde geheimen in de lange geschiedenis van de gemeentelijke basisschool Jekerdal in Kanne. Niemand wist ervan. En toch: vrijdagnamiddag stonden ze er plots - niet met de boot zoals vorig jaar - maar met een splinternieuwe praalwagen. Het idee om de Sint een bezoekje te laten brengen aan de Riemstse scholen werd jaren geleden gelanceerd door eredirecteur Gerard Cleuren die dit jaar kon rekenen op de logistieke steun van Roger Janssen en de gemeentelijke technische dienst. Glunderend op het dak van de wagen bracht de Sint dit jaar niet alleen een bezoekje aan de basisschool van Kanne, maar ook aan de scholen van Herderen, Riemst-centrum en Zichen-Bolder. De scholen van Millen en Genoelselderen, die ook op de planning stonden, konden omwille van een tijdelijke coronasluiting niet bezocht worden. Uiteraard had de Sint vanuit Spanje heel wat lekkers meegebracht voor alle kinderen. eva