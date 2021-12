Nieuwerkerken verwelkomt officieel nieuwe pastoor Benny

Nieuwerkerken

Sinds 1 juli mag Benny Reynaerts zich al pastoor van Nieuwerkerken noemen. In september verhuisde hij ook naar de pastorij. Zoals de traditie het vereist, volgde er nog een eucharistieviering ‘met ambstaanvaarding’. Die heeft op 29 november plaatsgevonden in de Sint-Pieterskerk van Nieuwerkerken. “Ik was blij verrast dat zoveel Nieuwerkerkenaren naar deze viering zijn gekomen, zeker in coronatijden. Maar de regels zijn goed gerespecteerd. In overleg met de burgemeester is de receptie wel geschrapt. Volgend jaar in juni ben ik precies 25 jaar priester, een ideale gelegenheid om dan de receptie te organiseren. Hopelijk zijn we tegen die tijd van corona verlost. Ik wil alvast iedereen uit Nieuwerkerken bedanken voor dit warme welkom. Dat geldt in het bijzonder voor de mensen van de parochie en voor de koorleden die zo mooi hebben gezongen”, zo blikt pastoor Benny tevreden terug op de viering. len