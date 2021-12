Davis kan met veel moeite zijn WBA-titel bij de lichtgewichten behouden

Het is voor Davis de 26e overwinning in evenveel duels. 24 van die kampen won hij met KO of technische KO. De Amerikaan, wiens promotor Floyd Mayweather is, raakte tijdens de kamp geblesseerd aan zijn linkerhand, net de hand waarmee hij anders vaak beslissende uppercuts uitdeelt. Hij kreeg het zo lastiger dan verwacht.

Voor de 23-jarige Cruz, die energiek vocht en zijn bijnaam ‘pitbull’ alle eer aandeed, was het de tweede nederlaag tegenover 22 overwinningen en 1 onbesliste kamp.

In de zaal keek WBA-superkampioen George Kambosos Jr, eveneens de houder van de WBO- en IBF-titels bij de lichtgewichten, toe. De Australiër is mogelijk de volgende tegenstander van Davis.

