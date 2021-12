Mitchell leidt Utah Jazz naar vierde overwinning op een rij in de NBA

Utah Jazz heeft zondag in de NBA haar vierde overwinning op een rij geboekt. Het werd 108-109 bij de Cleveland Cavaliers. Darius Garland, goed voor 31 punten, miste op de buzzer de kans op de overwinning voor de Cavs.

Bij de Jazz was Donovan Mitchell de uitblinker met 35 punten. Het was Michell’s derde wedstrijd op een rij waarin hij meer dan dertig punten scoorde. Utah zit koplopers Golden State en Utah zo op de hielen in het westen. Voor Cleveland komt er een einde aan een reeks van vier zeges op een rij.

Charlotte haalde het ondanks de afwezigheid van LaMelo Ball, vanwege het coronaprotocol met 127-130 bij Atlanta. Bij de Hawks maakte Trae Young nochtans indruk met 25 punten en 15 assists. Miles Bridges (Charlotte) werd de topscorer van het duel mest 32 punten.

De veertig punten van Brandon Ingram volstonden niet voor de New Orleans Pelicans bij Houston (118-108). De Rockets zitten aan zes opeenvolgende overwinningen.

De Washington Wizards ten slotte verloren met 102-90 bij Toronto. De Raptors konden rekenen op een eindelijk opnieuw uitstekend spelende Pascal Siakam (31 ptn). Bradley Beal kwam bij Washington niet verder dan 14 punten.

Uitslagen van zondag

Atlanta - Charlotte 127 - 130

Toronto - Washington 102 - 90

Houston - New Orleans 118 - 108

Cleveland - Utah 108 - 109

Standen (winstpercentage, wedstrijden, zeges, nederlagen):

EASTERN CONFERENCE

1. Brooklyn 69,6 23 16 7

2. Chicago 66,7 24 16 8

3. Milwaukee 62,5 24 15 9

4. Miami 58,3 24 14 10

5. Washington 58,3 24 14 10

6. Charlotte 56,0 25 14 11

7. Cleveland 54,2 24 13 11

8. Boston 54,2 24 13 11

9. Philadelphia 52,2 23 12 11

10. Atlanta 50,0 24 12 12

11. New York 47,8 23 11 12

12. Toronto 45,8 24 11 13

13. Indiana 36,0 25 9 16

14. Orlando 20,8 24 5 19

15. Detroit 18,2 22 4 18

WESTERN CONFERENCE

1. Golden State 82,6 23 19 4

2. Phoenix 82,6 23 19 4

3. Utah 69,6 23 16 7

4. Memphis 56,5 23 13 10

5. LA Clippers 50,0 24 12 12

6. Dallas 50,0 22 11 11

7. Denver 50,0 22 11 11

8. Minnesota 47,8 23 11 12

9. LA Lakers 50,0 24 12 12

10. Portland 45,8 24 11 13

11. Sacramento 41,7 24 10 14

12. San Antonio 38,1 21 8 13

13. Houston 30,4 23 7 16

14. Oklahoma City 27,3 22 6 16

15. New Orleans 26,9 26 7 19

Programma van maandag:

Charlotte - Philadelphia

Detroit - Oklahoma

Indiana - Washington

Miami - Memphis

Chicago - Denver

Milwaukee - Cleveland

Minnesota - Atalanta

Phoenix - San Antonio

Golden State - Orlando

Portland - LA Clippers