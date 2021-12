Onwaarschijnlijke flater van Westerlo-keeper in spektakelmatch

In de tiende minuut kwam Moeskroen op voorsprong dankzij een fase met een hoog Comedy Capers-gehalte. Kouya Mabea legde de bal achteruit terug op David Jensen. De Deense doelman raakte de bal volledig verkeerd en met een vreemde curve caprioleerde de bal in eigen doel. “De bal maakte een vreemde bots, terwijl ik de situatie onder controle had en voldoende ruimte had om de bal te ontzetten. Je merkt aan alles dat alle velden te lijden hebben onder het regenweer. Ik had me moeten aanpassen. Veel woorden wil er niet over kwijt. De zevende clean sheet komt wel”, grijnsde de Westelse goalie achteraf.

