Mathias Vosté schaatst Belgisch record op 1000 meter

Dat is vier-honderdste seconde sneller dan hij op 8 februari 2020 in Calgary had gereden (1.07,79). Met die prestatie eindigde de 27-jarige Vosté als achtste in de B-groep.

Na een voorzichtige opening tegen de Pool Marek Kania kwam Vosté in de eerste volle ronde goed los (24,6). In de slotronde hield hij het hoge tempo aardig vast (25,8). De eerste plaats was voor de Russische wereldrecordhouder Pavel Kulizhnikov in 1.07,00. Eerder op de avond was de A-groep in 1.06,44 gewonnen door de Nederlander Thomas Krol.

Sandrine Tas duikt op 1500 meter onder 2-minutengrens

Voor het eerst in haar nog jonge loopbaan heeft Sandrine Tas de 1500 meter in minder dan twee minuten geschaatst. Tas noteerde op de laatste dag van de wereldbekerwedstrijden in Salt Lake City 1.58,55.

© BELGAIMAGE

Dat was goed voor de 22e plaats (van 33) in de B-groep. De wedstrijd werd gewonnen door de Japanse Noa Kodaira in 1.52,67. Voor de reis naar de Utah Olympic Oval had Tas een beste tijd van 2.01,95.

Het Belgische record bleef buiten bereik. Dat staat met 1.56,99 op naam van Jelena Peeters (Calgary, 3 december 2017). Tas tekende in Salt Lake City wel voor nationale records op de 500 en 1000 meter. Volgende week zijn de wereldbekerwedstrijden in Calgary in de Canadese staat Alberta, ongeveer 1400 kilometer ten noorden van de mormonenstad Salt Lake City.

Amerikanen schaatsen wereldrecord op ploegachtervolging

Het team van de Verenigde Staten heeft in Salt Lake City het wereldrecord op de ploegachtervolging verbeterd. Het drietal, Joey Mantia, Casey Dawson en Emery Lehman, zegevierde in 3:34.47.

Dat was 21 honderdsten sneller dan Nederlanders Sven Kramer, Douwe de Vries en Marcel Bosker, die op 15 februari 2020 3:34.68 hadden genoteerd.

De ploegachtervolging gaat over acht ronden. Het was het tweede wereldrecord dit weekend op het snelle ijs van de hoog gelegen Utah Olympic Oval. Op de eerste dag reed de Zweed Nils van der Poel de 5000 meter in 6:01.56.