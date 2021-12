Titelverdediger Carlsen slaat voor tweede keer toe op WK schaken

De Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen won gisteren de achtste partij van het WK schaken tegen de Russische uitdager Ian Nepomniachtchi. Hij breidde zijn voorsprong zo uit tot 5-3 in de WK-match, die maximaal over 14 partijen gaat.

Nepomniachtchi’s gewaagde spel in de achtste partij pakte verkeerd uit. Carlsen won een pion en verkreeg bovendien een betere stelling, die hij stelselmatig verder uitbouwde tot een totaal gewonnen positie. Vrijdag had Nepo al voor de eerste maal van Carlsen verloren in de zesde partij, die met een intens gevecht van bijna 8 uur de allures van een echte marathon had. Het heeft er alle schijn van dat Nepo gisteren psychologisch nog niet hersteld was van die klap.

Nepo zit nu in een erg moeilijke situatie. Hij heeft nu nog slechts 6 partijen om een achterstand van 2 punten goed te maken.