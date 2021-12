Coach Bart Swings test positief op corona

Ten Hove is na de test in Salt Lake City in zijn hotelkamer in preventieve quarantaine gegaan. Hij onderging de test voor het vertrek naar Calgary, waar volgende week de vierde wereldbekerwedstrijd van het seizoen wordt gehouden. Hij heeft geen klachten. Alle schaatsers van Team IKO hebben negatief getest. Een deel van de ploeg is zondag al naar Calgary gereisd. Ten Hove heeft de wedstrijden via zijn laptop gevolgd.

Ten Hove is de coach van het commerciële Team IKO, waar naast Swings ook onder meer Jan Blokhuijsen en Jorien ter Mors deel uitmaken. Na de overwinning van Swings op de massastart in Salt Lake City was Ten Hove één van de eersten die hem feliciteerden.